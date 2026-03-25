Detectado caso de tuberculosis en la escuela secundaria Grissom de Huntsville

25 de marzo de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

El Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH) y el sistema de Escuelas de la Ciudad de Huntsville (HCS) confirmaron el miércoles que se ha identificado un caso de tuberculosis en la escuela secundaria Grissom.

Las autoridades de salud informaron que están trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios escolares para identificar a cualquier estudiante o miembro del personal que pueda haber estado expuesto al individuo infectado. El ADPH enviará notificaciones directas a los padres de los estudiantes y al personal que se determine que han tenido un contacto cercano con el caso confirmado.

Aquellas personas que reciban la notificación serán informadas sobre los pasos a seguir para realizarse las pruebas de detección necesarias. El Departamento de Salud enfatizó que solo las personas que hayan tenido un contacto prolongado y cercano en un entorno cerrado corren un riesgo significativo de infección.

La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria que generalmente ataca los pulmones, pero puede atacar cualquier parte del cuerpo. Se transmite de persona a persona a través del aire cuando alguien con la enfermedad activa en los pulmones o la garganta tose, estornuda o habla.

Los funcionarios de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville declararon que la seguridad y el bienestar de sus estudiantes y empleados son su máxima prioridad. La escuela permanecerá abierta y las clases continuarán según lo programado, ya que el ADPH ha indicado que no existe un riesgo inmediato para la población escolar general en este momento.

El Departamento de Salud Pública de Alabama continuará monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones según sea necesario. Se insta a cualquier persona que tenga preguntas sobre la exposición o los síntomas de la tuberculosis a que se comunique con su proveedor de atención médica o con el departamento de salud local.