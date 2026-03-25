Detenido tras persecución policial en comunidades del oeste de Jefferson

25 de marzo de 2026 – HUEYTOWN, Alabama – Agencias.

Una persona se encuentra bajo custodia tras una persecución policial que atravesó varias comunidades del oeste del condado de Jefferson el jueves por la mañana.

La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson informó que la persecución comenzó alrededor de las 9:30 a.m. cuando los oficiales intentaron detener un vehículo cerca de Sylvan Springs. El conductor se negó a detenerse, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varias ciudades, incluyendo Mulga y Pleasant Grove.

Según las autoridades, el vehículo sospechoso finalmente se detuvo en la zona de Hueytown, donde el conductor fue detenido sin mayores incidentes.

Afortunadamente, no se reportaron heridos durante la persecución. Los oficiales indicaron que el sospechoso enfrentará múltiples cargos, incluyendo evasión de arresto y conducción temeraria. La identidad del individuo no ha sido revelada hasta el momento, ya que la investigación sigue en curso.