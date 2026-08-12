Detienen a ‘El Vikingo’ por extorsionar a aguacateros

Fuerzas de seguridad arrestaron a Cristian ‘N’, alias ‘El Vikingo’, por extorsionar a productores de aguacate en Uruapan.

El detenido realizaba cobros ilícitos y mantenía nexos directos con una célula criminal vinculada al CJNG.

El operativo responde al plan de seguridad anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para proteger el sector.

Arresto de ‘El Vikingo’ y operativos de seguridad en Michoacán

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, confirmó la captura de Cristian Martín ‘N’, alias ‘El Vikingo’, en el municipio de Uruapan. El sujeto, quien también se desempeñaba como boxeador profesional en Jalisco, actuaba como enlace para extorsionar a agricultores, comerciantes y dueños de bares.

Las investigaciones revelaron que ‘El Vikingo’ mantenía una relación cercana con Rafael Álvarez Ayala, alias ‘El R2’, integrante del grupo criminal Los Rs, ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su captura se concretó el pasado 7 de agosto tras una persecución efectuada por la Guardia Civil.

Refuerzo policial e impacto en la exportación de aguacate en México

A este golpe operativo se sumó la detención de Dionicio ‘N’ el 10 de agosto en Peribán, tras denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado. Ambos arrestos forman parte de la estrategia del Gobierno de México para blindar a las zonas productoras agrícolas frente a la delincuencia organizada.

El plan fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que la Embajada de Estados Unidos suspendiera temporalmente las certificaciones del fruto. Tras tres días de paralización, 45 plantas empacadoras reanudaron los envíos de exportación, un sector clave que movilizó 501.824 toneladas en el primer cuatrimestre de 2026, según datos de la Sader.