Detienen a Ernesto Ruffo Appel por contrabando de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador Ernesto Ruffo Appel en Ensenada.

Se le acusa de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de su empresa Ingemar S.A. de C.V.

El exmandatario estatal de 74 años es investigado bajo el esquema de evasión fiscal de hidrocarburos.

¿Por qué arrestaron al exgobernador Ernesto Ruffo Appel?

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó este jueves al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en el municipio de Ensenada. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron la orden de aprehensión.

La detención del político de 74 años responde a una investigación federal por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible. Las autoridades indagan su participación en una red dedicada a la evasión de impuestos mediante la importación ilegal de hidrocarburos.

La empresa Ingemar y el esquema de huachicol fiscal

Las indagatorias apuntan a la compañía Ingemar S.A. de C.V., una importadora fundada por el exmandatario. La empresa de combustibles comenzó a ser investigada en 2025 por presuntas irregularidades y declaraciones aduaneras falsas.

Este caso de “huachicol fiscal” se vincula a investigaciones previas en México que involucran a exfuncionarios de aduanas y mandos de la Marina. Las autoridades federales adelantaron que en las próximas horas se definirá la situación jurídica del exgobernador.