Detienen a Mario N, presunto líder criminal en Guerrero

Qué pasó: Fuerzas federales arrestaron a Mario ‘N’, excomisario municipal señalado como integrante clave de la organización criminal Los Ardillos.

Fuerzas federales arrestaron a Mario ‘N’, excomisario municipal señalado como integrante clave de la organización criminal Los Ardillos. Por qué importa: Se le responsabiliza por el secuestro de personal de la fiscalía local y por instigar bloqueos carreteros violentos en la región.

Se le responsabiliza por el secuestro de personal de la fiscalía local y por instigar bloqueos carreteros violentos en la región. El dato clave: El operativo contó con la participación coordinada del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la SSPC en Guerrero.

Operativo federal logra la captura de excomisario en Guerrero

El Ejército Mexicano, en conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, capturó a Mario ‘N’, excomisario del municipio de Tlayolapa.

El detenido está identificado como un colaborador cercano de ‘El Oso’, jefe regional del grupo delictivo Los Ardillos en la zona de la Costa Chica de México.

Las autoridades judiciales acusan al imputado de privar de la libertad a trabajadores del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Asimismo, se le vincula directamente con la organización de movilizaciones violentas y el bloqueo de vías federales de comunicación.

El impacto de Los Ardillos en la crisis de seguridad regional

Tras su captura, las fuerzas federales pusieron a Mario ‘N’ a disposición del juez que lo requiere para determinar su situación jurídica. El cartel de Los Ardillos es considerado uno de los principales generadores de violencia en la entidad, dedicado principalmente a actividades de extorsión y narcotráfico.

El Gobierno federal atribuye a esta estructura criminal la ola de violencia registrada recientemente en el municipio de Chilapa. Dichos enfrentamientos provocaron el despliegue de helicópteros y tropas militares debido a ataques con drones, quema de viviendas y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.