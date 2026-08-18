Detienen a tercer menor por homicidio en Tuscaloosa

La Unidad de Delitos Violentos arrestó a un tercer menor implicado en la muerte de Kaleb Tyrone Rollins.

El crimen se registró durante una fallida transacción ilegal de armas de fuego entre la víctima y varios adolescentes.

Todos los sospechosos implicados permanecen bajo custodia policial y privados de libertad sin derecho a fianza.

Arresto de un nuevo sospechoso por el homicidio en Tuscaloosa

La Unidad de Delitos Violentos de Tuscaloosa (VCU) confirmó el arresto de un tercer sospechoso por el tiroteo mortal del joven Kaleb Tyrone Rollins, de 19 años. El detenido es un menor de 18 años que enfrenta cargos por homicidio calificado.

El anuncio formal de esta última captura por parte de la VCU concluye la búsqueda del grupo de implicados. Todos los acusados se encuentran en prisión preventiva y no cuentan con derecho a fianza.

Detalles del caso y los antecedentes en Alabama

Los hechos sucedieron poco después de la medianoche sobre la 20th Avenue East durante una compraventa de armas de fuego. Según las investigaciones, Rollins fue arrastrado por un vehículo en movimiento y posteriormente ultimado a tiros.

Previamente, las autoridades habían logrado la captura de otros dos menores de edad acusados de homicidio en primer grado. Las fuerzas de seguridad locales mantuvieron acordonada la escena del crimen en Alabama para recolectar las pruebas del caso.