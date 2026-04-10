Detienen a un hombre tras una persecución y encontraron convertidores catalíticos en el vehículo

10 de abril de 2026 – CONDADO DE CLEBURNE, Alabama – Agencias.

Un hombre, conocido por las autoridades como fugitivo buscado, fue arrestado en el condado de Cleburne tras una persecución, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Cleburne.

Según la oficina del sheriff, el jueves 9 de abril, un agente intentó detener un vehículo cerca de la intersección de la Carretera del Condado 19 y la Carretera del Condado 5 en la comunidad de Micaville.

Las autoridades indicaron que el vehículo era conducido por William Cory Spurlock. El agente sabía que Spurlock era un fugitivo conocido de la Oficina del Sheriff del Condado de Cleburne, por violar su libertad condicional en relación con un intento de agresión en primer grado.

El agente activó las luces de emergencia y Spurlock aceleró, dirigiéndose hacia el sur por la Carretera del Condado 5 hacia la Carretera del Condado 10, lo que dio inicio a una persecución. La persecución continuó durante cuatro millas y un segundo agente se unió cerca de la intersección de la Carretera del Condado 431 y la Carretera 431.

Spurlock continuó a alta velocidad por la Carretera del Condado 431 antes de salirse de la carretera, justo antes de la intersección con la Carretera 431. El vehículo se detuvo sobre un gran montículo de tierra, momento en el que Spurlock fue detenido, según la oficina del sheriff.

Al registrar el vehículo, los agentes encontraron varios convertidores catalíticos cortados y sierras comúnmente utilizadas para extraerlos. La oficina del sheriff indica que los investigadores están trabajando activamente para determinar el origen de estos objetos.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cleburne insta a los residentes del área de la Carretera del Condado 19, cerca de la intersección con la Carretera del Condado 5, a revisar cualquier vehículo que pueda estar equipado con un convertidor catalítico y a denunciar cualquier robo sospechoso.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso, debe comunicarse con la división de investigación de la Oficina del Sheriff del Condado de Cleburne al (256) 463-2277.