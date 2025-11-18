Detienen ocho delincuentes en Tabasco, México con drogas y armas

18 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

Autoridades mexicanas lograron la captura de ocho presuntos delincuentes este martes, durante operativos llevados a cabo en los municipios de Macuspana y Jalpa, en el estado de Tabasco, ubicado en el sureste del país. Como resultado de estas intervenciones, se incautaron diversas cantidades de drogas y armamento.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que entre los detenidos se encontraba un individuo identificado como Luis Alberto ‘N’. Este sujeto tenía pendiente una orden de aprehensión por su presunta implicación en delitos de narcomenudeo y posesión ilegal de armas de fuego.

La detención de Luis Alberto ‘N’ se efectuó durante una acción operativa específica realizada en el municipio de Jalpa. Al momento de su captura, las fuerzas de seguridad le decomisaron un total de veinte dosis de crack (piedra) y quince dosis de marihuana. Además de las drogas, se le incautó dinero en efectivo, una motocicleta y un arma de fuego de calibre largo.

El segundo operativo de importancia se desarrolló en el municipio de Macuspana. La intervención se inició cuando elementos de seguridad observaron a varios individuos intercambiando bolsas, lo que motivó su aproximación para verificar si se estaba cometiendo algún acto ilícito.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron escapar y realizaron detonaciones de arma de fuego. Tras una persecución, las autoridades lograron darles alcance y detener a siete personas. La SSPC detalló que a este grupo se les aseguraron diversas dosis de marihuana, cinco armas de fuego cortas y ocho teléfonos celulares.

A todos los detenidos se les informaron sus derechos constitucionales inmediatamente después de la captura. Posteriormente, tanto ellos como los elementos incautados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Esta autoridad será la encargada de determinar la situación legal de los presuntos delincuentes y de iniciar la carpeta de investigación del caso.

En estos operativos conjuntos participaron elementos de diversas instituciones de seguridad a nivel federal, incluyendo la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN). A este esfuerzo se sumaron también agentes de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado, ambas dependientes del gobierno de Tabasco.