Diddy pide perdón a víctimas en carta enviada antes de ser sentenciado

2 de octubre de 2025 – Nueva York – EFE.

El rapero y productor Sean Combs, conocido artísticamente como “Diddy”, quien está a horas de ser sentenciado tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, remitió una carta de disculpa al juez federal Arun Subramanian en Nueva York. En la misiva, Combs expresó su arrepentimiento por su comportamiento, asegurando que nunca volverá a cometer un delito y asumiendo la plena responsabilidad por los errores que cometió en el pasado.

En la carta de cuatro páginas, el artista manifestó su deseo de pedir perdón y expresar su más sincero arrepentimiento por todo el daño y dolor que su conducta ha causado a otras personas. Señaló que los últimos dos años han sido los “más difíciles” de su vida y fue enfático al decir que no tiene a nadie más que a sí mismo a quien culpar por su realidad y la situación actual en la que se encuentra.

El famoso cantante, quien permanece en prisión desde su arresto en septiembre de 2024, reconoció haber cometido muchos errores a lo largo de su vida, pero enfatizó que ya no intenta evadirlos. Añadió que, aunque siente un profundo lamento por el daño causado, es consciente de que un simple “lo siento” nunca será suficiente, ya que estas palabras por sí solas no tienen el poder de borrar el dolor que ha infligido.

Combs, que este año enfrentó un juicio de ocho semanas, fue declarado culpable de los cargos de transporte para ejercer la prostitución, pero fue exonerado de los delitos más graves —tráfico sexual y crimen organizado— que habrían podido conllevar una cadena perpetua. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado al juez que se le imponga una condena de once años de prisión. En su defensa ante el juez, el rapero admitió haber “perdido su rumbo” debido al abuso de drogas y a los excesos, y atribuyó su caída a su propio egoísmo, asegurando que se siente profundamente humillado y abatido.

De manera particular, el rapero pidió disculpas a Cassie Ventura, la principal testigo en su contra, y a la mujer identificada como “Jane”, quienes mantuvieron una relación sentimental con él, por haberlas lastimado. Afirmó que “literalmente perdió la cabeza” y reconoció haberse equivocado por completo al agredir físicamente a la mujer que amaba, señalando que su violencia doméstica será una pesada carga que tendrá que llevar para siempre.

Ante la proximidad de la sentencia, Cassie Ventura figura entre las personas que han escrito al magistrado, expresando en su carta su temor a represalias por parte del artista una vez que salga de prisión, o a que alguno de sus socios intente perseguirla. Sin embargo, otros allegados y familiares de Combs, incluyendo compañeros de prisión, exempleados y algunos de sus hijos, también han escrito al juez Subramanian en los últimos días, destacando el lado “cariñoso” del rapero y solicitando su libertad.