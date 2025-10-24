Diez mexicanos murieron en operativos ó custodia del ICE en Estados Unidos

24 de octubre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México comunicó hoy que un total de diez ciudadanos mexicanos han perdido la vida como resultado de operativos de inmigración o mientras se encontraban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como ICE, a lo largo del segundo periodo de gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El subsecretario de la SRE para América del Norte, Roberto Velasco, proporcionó información en una rueda de prensa, señalando que las diez fatalidades de mexicanos ocurrieron en operaciones dirigidas por ICE entre el 20 de enero y el 23 de octubre. Dentro de este cómputo, el gobierno mexicano incluye la muerte de un ciudadano que ocurrió en la mañana de este mismo viernes en San Bernardino, California, y cuya hija ya fue contactada, según especificó Velasco.

El representante del gobierno mexicano manifestó que México ha transmitido su “profunda preocupación e indignación” a las autoridades de Estados Unidos en relación con estos diez incidentes. Agregó que todos estos casos están siendo monitoreados de manera “meticulosa” siguiendo directrices de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Como parte de estas acciones, se han remitido notas verbales a la embajada de Estados Unidos en México por cada fallecimiento, solicitando que se realicen investigaciones que sean completamente transparentes y exhaustivas, con la exigencia de esclarecer las causas detrás de estas lamentables pérdidas de vidas.

Velasco también informó que, desde el inicio de la administración de Trump en enero, se ha documentado un total de 169 redadas llevadas a cabo por ICE, lo que ha resultado en la detención de 2,382 ciudadanos mexicanos.

Además, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que la administración mexicana ha enviado un total de trece notas diplomáticas a Estados Unidos, en las cuales se ha manifestado el desacuerdo con el tipo de medidas implementadas y el trato que reciben las personas migrantes. El canciller enfatizó el compromiso del gobierno de defender a los connacionales y sus derechos, reiterando el rechazo a ciertas acciones que se han estado llevando a cabo en territorio estadounidense.

Finalmente, De la Fuente reveló que el registro desde el 20 de enero hasta la fecha indica que 116,320 migrantes han sido repatriados a México, y de este grupo, 93,153 personas recibieron algún tipo de asistencia consular por parte de las autoridades mexicanas.