Diez nuevos países reconocen el Estado de Palestina en dos días

22 de septiembre de 2025 – Naciones Unidas – EFE.

Entre el domingo y el lunes, diez países adicionales han reconocido al Estado palestino, elevando a 157 el total de naciones que lo hacen. Esto representa una gran mayoría de los 193 estados miembros de la ONU. El lunes, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y San Marino tomaron esta decisión en una conferencia de la ONU sobre la solución de dos Estados, organizada por Francia y Arabia Saudita.

El domingo, el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal ya habían anunciado su reconocimiento. Varios de estos países habían ofrecido a Israel una oportunidad para evitar el reconocimiento si detenía su ofensiva en Gaza y permitía la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, el gobierno de Benjamín Netanyahu no solo se negó, sino que intensificó las hostilidades.

El reconocimiento por parte de Francia y el Reino Unido es especialmente significativo, ya que ambos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y del G7. Además, tienen las comunidades judías más grandes de Europa y tradicionalmente han mantenido una postura cercana a Israel. Cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el reconocimiento, la sala aplaudió y la delegación palestina se puso de pie. Macron aclaró que este paso no disminuye los derechos de Israel y lo presentó como una derrota para grupos como Hamás y para el antisemitismo. También expresó la disposición de Francia a abrir una embajada en Palestina, una vez que Hamás libere a los rehenes restantes.

Poco antes del discurso de Macron, el secretario general de la ONU, António Guterres, enfatizó que la creación de un Estado palestino es un derecho, no una recompensa. Advirtió que negárselo a los palestinos sería un beneficio para los extremistas. Guterres cuestionó la posición de quienes se oponen a la solución de dos estados, principalmente Estados Unidos, preguntando si la alternativa es un solo estado donde a los palestinos se les nieguen sus derechos, se les expulse de sus hogares y vivan bajo ocupación y discriminación. Afirmó que sin una solución de dos Estados, no habrá paz en Oriente Medio y el radicalismo se propagará globalmente.

A pesar de los recientes reconocimientos, aún quedan más de treinta países que no han dado este paso, incluidos importantes como Estados Unidos, Alemania, Japón y los Países Bajos. Estos países sostienen que el reconocimiento debe ser coordinado con Israel. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, calificó la conferencia de “teatro” y declaró que los nuevos reconocimientos no cambiarán la realidad de los palestinos en el terreno.

En línea con las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el embajador Danon advirtió que habrá consecuencias por estas acciones unilaterales. A pesar de la opinión del embajador, el reciente reconocimiento de más países marca un cambio notable en el panorama diplomático internacional respecto al conflicto israelí-palestino, mostrando un apoyo creciente y visible a la causa palestina en foros internacionales.