Dimisión en el Ejército de EE. UU. sacude el Pentágono

Dan Driscoll presentó su renuncia como secretario del Ejército de Estados Unidos tras discrepancias en el liderazgo del Pentágono.

La dimisión deja a la institución sin líderes civiles o militares confirmados por el Senado, afectando la estructura de defensa.

La salida se produce tras la remoción de tres generales de alto rango por parte del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Renuncia en el Pentágono reestructura la cúpula militar de Estados Unidos

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, presentó su carta de dimisión al presidente Donald Trump. La decisión responde a meses de desacuerdos internos en el Pentágono respecto a la restructuración del mando militar.

La renuncia de Driscoll precede a la salida de Dave Fitzgerald, vicesecretario interino del Ejército. Con estas partidas, la rama terrestre de las Fuerzas Armadas queda temporalmente sin puestos civiles de alto nivel ratificados por el Senado.

Tensiones por la destitución de altos mandos en el Departamento de Defensa

El detonante de la crisis radicó en la remoción de los generales Christopher Donahue, Randy George y James Mingus. Las destituciones, ejecutadas por el secretario de Guerra Pete Hegseth, generaron preocupación sobre la preparación operativa de las tropas.

Pese a los desacuerdos reportados por la cadena Fox News, la Casa Blanca destacó el desempeño de Driscoll. La vocera Anna Kelly resaltó su labor en negociaciones internacionales entre Rusia y Ucrania, así como su enfoque en la modernización tecnológica.