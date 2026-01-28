Diputado permanece grave tras ser atacado a balazos en el norte de México

28 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

El mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer la situación médica de los integrantes del partido Movimiento Ciudadano que sufrieron un atentado este miércoles. Informó que el diputado Sergio Torres se encuentra en una condición de salud bastante delicada y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Por otro lado, la funcionaria Elizabeth Montoya está fuera de cualquier peligro vital, aunque su recuperación requerirá de diversas cirugías adicionales.

Respecto a las otras personas que se encontraban en el lugar de los hechos, el gobernador aclaró que el conductor del vehículo no presenta lesiones de consideración. También se confirmó que uno de los agentes de seguridad que protegía a los legisladores resultó herido al intentar repeler la agresión, pero su estado se reporta como estable. Las autoridades estatales han mantenido una comunicación constante con los familiares y el equipo de trabajo de las víctimas.

En el ámbito político y judicial, se han iniciado las coordinaciones con los niveles más altos del gobierno federal para investigar lo sucedido. Rocha Moya señaló que ya ha tenido contacto con la presidencia de la república y con los mandos de seguridad nacional, así como con la dirigencia del partido afectado. El objetivo primordial de estas conversaciones es unir esfuerzos entre las distintas instituciones para garantizar que el crimen no quede sin castigo.

Las corporaciones de seguridad locales y la fiscalía estatal están enfocadas actualmente en la localización de los responsables del tiroteo. Según los primeros reportes, uno de los atacantes pudo haber resultado lesionado durante el intercambio de disparos iniciado por la escolta de los diputados. Existe un despliegue operativo en la zona para tratar de capturar a los agresores y se ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato relevante.

Por su parte, el gabinete de seguridad nacional se ha integrado formalmente a las tareas de investigación y análisis del caso. Se están revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para rastrear el camino que tomaron los delincuentes después del asalto armado. Como parte de estas labores, los agentes localizaron un automóvil abandonado que coincide con las características del vehículo utilizado por los perpetradores durante el ataque.

Este incidente ocurre en un contexto de inseguridad extrema que afecta a la región debido a los enfrentamientos internos entre grupos del crimen organizado. Líderes de la oposición han manifestado su indignación ante la falta de control sobre la violencia y la impunidad que prevalece en la entidad. Las estadísticas recientes muestran un incremento alarmante en el número de víctimas fatales y personas desaparecidas, lo que refleja la gravedad de la crisis actual en el estado.