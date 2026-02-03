Diputados del condado de Shelby arrestan a un sospechoso vinculado a múltiples robos de vehículos

Diputados del condado de Shelby arrestan a un sospechoso vinculado a múltiples...

3 de febrero de 2026 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Un hombre de Montevallo ha sido arrestado bajo 17 cargos, según informó la Oficina del Alguacil del Condado de Shelby.

Las autoridades indicaron que Jerry Lee Washington Jr., de 34 años, fue detenido en el sur del condado de Shelby el domingo 1 de febrero, acusado de irrumpir ilegalmente en un vehículo, intentar eludir a la autoridad y posesión de parafernalia de drogas.

La oficina del alguacil señaló que, tras el arresto, los investigadores lograron vincular a Washington con múltiples robos y aperturas de vehículos adicionales en el área de Kingdom, en el sur del condado. Esto resultó en 12 órdenes judiciales adicionales por entrada ilegal a vehículos y dos órdenes por robo de propiedad en segundo grado.

De acuerdo con los registros judiciales, las órdenes por robo de propiedad están relacionadas con el hurto de una escopeta Remington 800 y una pistola Smith Wesson. El segundo robo involucró una pistola Springfield de 9 mm.

Washington permanece recluido en la cárcel del condado de Shelby enfrentando 17 cargos, con una fianza total establecida en 211,500 dólares.

La oficina del alguacil informó que los reportes iniciales sobre los robos a vehículos se recibieron en enero de 2026. A partir de entonces, los oficiales e investigadores iniciaron patrullajes proactivos en la zona, periodo durante el cual identificaron a Washington como persona de interés.

Según la oficina del alguacil, la noche del domingo los oficiales avistaron a Washington en el área de Wilsonville. Intentaron hablar con él, lo que provocó que el sospechoso huyera a pie. Se informó que los agentes utilizaron una descarga de taser para ponerlo bajo custodia rápidamente.

La investigación continúa abierta. Se invita a cualquier persona que tenga información adicional a contactar al investigador Williams por correo electrónico ó llamando al (205) 670-6283. También se pueden enviar pistas de forma anónima a través de Crime Stoppers al (205) 254-7777 o en su sitio web.