Disney implementa escaneo facial para agilizar el acceso a sus parques temáticos

7 de mayo de 2026 – California – Agencias.

Cuando llegas a la entrada de los parques de Disney en California, es probable que pases por un sistema de escaneo facial casi sin darte cuenta. Al presentar tus boletos, una cámara captura tu imagen en un instante para agilizar el proceso de ingreso. Aunque para la mayoría de los visitantes esto parece un paso tan sencillo como escanear un código en el teléfono, este breve momento implica un procesamiento de datos biométricos que va más allá de una simple validación de entrada.

El sistema funciona capturando una fotografía del rostro que se convierte inmediatamente en un valor numérico único. Estos datos se comparan con la imagen registrada la primera vez que se utilizó el pase para confirmar la identidad del visitante en futuros reingresos. Según representantes de la empresa, el objetivo de esta inversión tecnológica es mejorar la experiencia de llegada, facilitar el acceso y prevenir fraudes, eliminando la necesidad de revisar identificaciones físicas de manera constante.

Disney asegura que la participación en este programa es opcional y que existen carriles de entrada debidamente señalizados que no utilizan esta tecnología. En esos casos, un empleado valida el boleto de forma manual. Además, la política de privacidad de la compañía establece que los valores numéricos generados se eliminan en un plazo de treinta días, a menos que existan razones legales o de prevención de delitos que obliguen a conservarlos por más tiempo.

Esta tendencia hacia la biometría no es exclusiva de los parques temáticos, ya que estadios deportivos y recintos de eventos masivos están adoptando sistemas similares. En lugares como el Dodger Stadium o el Intuit Dome, los aficionados pueden optar por autenticación facial para evitar filas largas. El atractivo principal de estos métodos es siempre la conveniencia y la velocidad, aunque esto plantea interrogantes sobre el manejo de la información privada detrás de escena.

A pesar de las ventajas operativas, diversos expertos en privacidad expresan su preocupación debido a que los rasgos faciales no pueden restablecerse como una contraseña si los datos llegan a ser filtrados. Existe el riesgo de que la información sea vulnerable ante ataques cibernéticos o que la precisión del sistema varíe según el tono de piel del usuario. También preocupa que los datos recopilados para el acceso recreativo puedan tener usos secundarios en el futuro por parte de otras autoridades.

Para el visitante común, la decisión suele reducirse a elegir la fila más rápida. Sin embargo, es fundamental ser consciente de que la rapidez en el ingreso conlleva un intercambio de privacidad. Los padres deben considerar cuidadosamente cómo se gestionan los datos de los menores de edad antes de aceptar el escaneo. Al final, lo que comenzó como una prueba tecnológica ya es una realidad cotidiana en los espacios públicos donde la identificación constante se vuelve la norma.