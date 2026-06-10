Disturbios en Belfast: Choques por el ataque de un refugiado

La ciudad de Belfast registra una segunda noche de violentos disturbios tras el apuñalamiento de un residente local.

Grupos de manifestantes hostiles intentaron asaltar un hotel de asilados políticos, provocando cierres de comercios y transportes.

Cerca de 200 manifestantes se enfrentaron a la policía de Irlanda del Norte, que usó cañones de agua.

Claves de las protestas y enfrentamientos en Irlanda del Norte

La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) desplegó cañones de agua en Sandyknowes y Glengormley para dispersar a unas 200 personas. Los manifestantes lanzaron piedras y botellas contra los agentes e incendiaron un camión de limpieza pública durante los altercados.

La multitud violenta intentaba romper los cordones de seguridad para llegar al Hotel Chimney Court, donde se alojan solicitantes de asilo político. En Newtownabbey y Derry, jóvenes encapuchados levantaron barricadas con neumáticos quemados para enfrentarse a las fuerzas de seguridad británicas.

Origen de la tensión racial y el impacto en Belfast

La ola de violencia comenzó tras el apuñalamiento de un ciudadano local a manos de un inmigrante sudanés, quien permanece detenido. El ataque causó la pérdida de un ojo a la víctima, cuyas imágenes viralizadas desataron comentarios de odio en redes sociales.

A pesar de que la familia del herido pidió manifestaciones pacíficas, la agitación en plataformas digitales provocó graves consecuencias comerciales. Numerosos negocios cerraron de forma anticipada, se cancelaron rutas de transporte público y varias empresas ordenaron el teletrabajo preventivo.