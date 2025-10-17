Dodgers alcanzan Serie Mundial por segundo año seguido, un logro consecutivo

17 de octubre de 2025 – Deportes – EFE.

Los Dodgers de Los Ángeles han asegurado su pase a la Serie Mundial por segundo año consecutivo, logrando una contundente barrida de cuatro victorias sin derrota ante los Cerveceros de Milwaukee. Con este triunfo en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el equipo angelino buscará el bicampeonato del Clásico de Otoño. La Gran Final del béisbol comenzará el 24 de octubre, y su rival será el vencedor de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que actualmente lideran los Marineros de Seattle sobre los Azulejos de Toronto por 3-2.

El partido decisivo de la Liga Nacional se jugó en el Dodger Stadium y culminó con una victoria de Los Ángeles por 5-1, siguiendo la tónica de dominio mostrada en los juegos anteriores. La figura indiscutible del encuentro fue el jugador japonés Shohei Ohtani, quien protagonizó un auténtico espectáculo ofensivo. Ohtani fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato gracias a su actuación estelar.

Ohtani demostró su poder al conectar tres cuadrangulares durante el juego, un hito en postemporada. Su primer jonrón fue un batazo por el jardín derecho ante los lanzamientos del colombiano José Quintana. Regresó al plato en el cuarto episodio para disparar otro vuelacercas, esta vez frente al relevista Chad Patrick, y selló su exhibición en el séptimo acto con un tercer jonrón ante Trevor Megill. Con estos tres batazos, Ohtani se convierte en el duodécimo jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograr tres cuadrangulares en un solo juego de postemporada.

No obstante, su contribución no se limitó a la ofensiva. Desde el montículo, Ohtani tuvo una impecable labor como lanzador, trabajando seis entradas en las que apenas permitió tres imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a diez bateadores rivales. En general, la defensa de los Dodgers fue excepcional a lo largo de toda la serie, limitando a los Cerveceros a anotar solamente cuatro carreras en los cuatro juegos disputados. El lanzador abridor de Milwaukee, José Quintana, cargó con la derrota al permitir tres carreras en tan solo dos entradas de labor.

Mientras tanto, en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Marineros de Seattle tomaron una ventaja crucial de 3-2 sobre los Azulejos de Toronto tras una victoria por 6-2. El héroe de Seattle fue el venezolano Eugenio Suárez, quien tuvo una actuación memorable al conectar dos jonrones, incluyendo un grand slam, y remolcar cinco carreras. El grand slam de Suárez en la octava entrada rompió el empate y fue decisivo para acercar a los Marineros a un solo triunfo de ganar la Liga Americana y clasificar a la Serie Mundial.

Además del poder ofensivo de Suárez, el juego contó con un cuadrangular de Cal Raleigh que igualó el marcador previamente. El jardinero cubano Randy Arozarena también contribuyó con una espectacular jugada defensiva, robándole un posible jonrón a Ernie Clement en la octava entrada al saltar sobre la pared del jardín izquierdo. Gabe Speier se llevó la victoria desde el bullpen, mientras que Brendon Little de los Azulejos fue el perdedor. El sexto partido de la serie se jugará en el Rogers Centre de Toronto el próximo domingo.