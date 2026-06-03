Donación de sangre en Alabama bajo alerta por escasez

Los centros de recolección reportan una crítica disminución de voluntarios mientras aumentan las emergencias médicas por actividades recreativas estivales.

La escasez obliga a los hospitales a tomar decisiones complejas sobre la priorización de pacientes para transfusiones de componentes vitales.

Las reservas sufren una caída estimada del 3% en donaciones justo cuando un solo paciente de trauma puede requerir más de 50 unidades.

Por qué caen las reservas de plaquetas y sangre durante la temporada de verano

Las organizaciones de salud enfrentan dificultades debido a que las instituciones educativas cierran y los ciudadanos viajan por vacaciones, lo que distrae la atención sobre la necesidad de acudir a los centros de recolección. Esta baja asistencia coincide con un incremento de accidentes viales, náuticos y de senderismo.

La Cruz Roja Americana y LifeSouth notificaron que la afluencia de voluntarios disminuyó de forma preocupante. En contraste, los niveles de demanda intrahospitalaria de transfusiones registran curvas ascendentes complejas.

Abastecimiento de ambulancias y el llamado urgente a donantes universales

Para mitigar los decesos en escenas de accidentes traumáticos, el Hospital de Huntsville comenzó a equipar sus ambulancias y servicios de emergencias médicas (EMS) rurales con unidades listas para uso inmediato. Al no existir alternativas sintéticas, la disponibilidad física del recurso determina la supervivencia del paciente.

Las entidades solicitan con urgencia el apoyo de personas con tipo O negativo por ser el donante universal compatible con cualquier grupo sanguíneo. Como incentivo, los centros otorgan tarjetas de regalo a quienes acudan a donar plaquetas o glóbulos rojos dobles.