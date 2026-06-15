Donaciones de Buffalo Rock por su 125 aniversario en Alabama

Qué pasó: La empresa familiar de cuarta generación Buffalo Rock Company celebra su 125 aniversario con una importante campaña de filantropía y servicio comunitario en su zona de influencia.

La empresa familiar de cuarta generación Buffalo Rock Company celebra su 125 aniversario con una importante campaña de filantropía y servicio comunitario en su zona de influencia. Por qué importa: La iniciativa busca mitigar las necesidades de las familias durante las vacaciones de verano mediante apoyo directo a organizaciones enfocadas en el bienestar infantil y juvenil.

La iniciativa busca mitigar las necesidades de las familias durante las vacaciones de verano mediante apoyo directo a organizaciones enfocadas en el bienestar infantil y juvenil. El dato clave: La compañía anunció la entrega de 125,000 dólares a entidades sin fines de lucro y un compromiso de 125 horas de voluntariado en cada una de sus sedes.

Buffalo Rock impulsa programas de verano en comunidades del estado

La reconocida firma Buffalo Rock Company conmemora un hito histórico al cumplir 125 años de trayectoria. Para celebrarlo, la corporación con sede en Birmingham ha desplegado un programa benéfico que destina recursos financieros sustanciales a diversas entidades sociales con el fin de contrarrestar la falta de apoyo que sufren los jóvenes cuando las escuelas cierran sus puertas.

Las donaciones están estratégicamente orientadas a optimizar la atención de los niños en los meses estivales, el periodo de mayor actividad comercial para la empresa. El impacto directo en el territorio de Alabama incluye el financiamiento del programa “Big Futures Summer Program” de la organización Big Brothers Big Sisters of Greater Birmingham y la expansión de los servicios para menores con discapacidades de la Lakeshore Foundation.

Alcance regional del plan solidario de la empresa familiar

El impacto de esta campaña de aniversario trasciende las fronteras de su oficina corporativa, alcanzando a múltiples ciudades claves del sureste de los Estados Unidos. La firma ha seleccionado beneficiarios en localidades de Alabama como Huntsville, Tuscaloosa, Mobile, Montgomery, Gadsden, Dothan, Talladega y la región de Shoals, reafirmando su presencia de larga data en la región.

Además de las sedes estatales, el plan de ayuda se extiende a instituciones comunitarias ubicadas en Georgia y Florida, tales como Easterseals Southern Georgia y el Science & Discovery Center of Northwest Florida. Con esta distribución de fondos y el aporte de mano de obra voluntaria por parte de sus trabajadores, la distribuidora de bebidas consolida su legado social.