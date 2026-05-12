Donald Trump arremete contra periodista por cuestionar costos del salon de baile

12 de mayo de 2026 – Washington – EFE.

El mandatario estadounidense Donald Trump protagonizo un nuevo altercado con los medios de comunicacion al insultar a una reportera en los jardines de la Casa Blanca. Durante una conferencia de prensa, el presidente califico de tonta a la comunicadora Akayla Gardner, perteneciente a la cadena MS Now. El incidente ocurrio cuando la periodista intento obtener respuestas claras sobre el incremento en los gastos de remodelacion de la residencia oficial, especificamente sobre la construccion de un nuevo salon de eventos.

Ante la consulta inicial sobre el presupuesto de la obra, Trump aseguro que el proyecto se encuentra en tiempo y forma, respetando los limites financieros establecidos originalmente. El presidente explico que tomo la decision personal de duplicar las dimensiones del salon debido a que las necesidades actuales de la Casa Blanca asi lo requerian. Segun sus declaraciones, a pesar de la expansion de la estructura, la administracion ha logrado mantener un control eficiente sobre los recursos destinados a la construccion.

La tension aumento cuando Gardner menciono que el valor del proyecto se habia duplicado paralelamente al tamaño de la edificacion. Visiblemente irritado por la replica, el jefe de Estado interrumpio a la periodista para agredirla verbalmente cuestionando su capacidad intelectual. Trump justifico el cambio en las dimensiones de la obra de manera agresiva, cerrando la posibilidad de un dialogo respetuoso sobre el uso de los fondos publicos en este desarrollo inmobiliario.

La controversia surge a raiz de la demolicion del Ala Este de la Casa Blanca, ordenada por el Ejecutivo el año pasado para dar paso a un salon de baile de gran escala. Aunque inicialmente se anuncio que la inversion necesaria seria de doscientos millones de dolares, las proyecciones actuales indican que el costo final alcanzara los cuatrocientos millones. Esta variacion presupuestaria ha generado criticas por parte de diversos sectores que exigen mayor transparencia en los gastos de infraestructura gubernamental.

Este episodio se suma a una serie de ataques recurrentes del mandatario contra profesionales de la comunicacion, a quienes suele señalar como emisores de noticias falsas. Existe una tendencia marcada en su segundo mandato de dirigir insultos especificos hacia mujeres periodistas que realizan preguntas incomodas. Como antecedente cercano, en noviembre de 2025, el presidente utilizo terminos despectivos contra una reportera de Bloomberg que lo cuestiono sobre temas de indole judicial durante un vuelo oficial.

Debido a estos constantes roces y faltas de respeto, organizaciones internacionales han expresado su preocupacion por el clima hostil hacia el periodismo en el pais. Instituciones como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa alertaron sobre un evidente deterioro de la libertad de prensa bajo la actual gestion de Trump. Estos organismos sostienen que el discurso confrontativo del Ejecutivo debilita los pilares democraticos y dificulta el acceso a la informacion de interes publico para la sociedad.