Donald Trump respalda a Abelardo de la Espriella en Colombia

El presidente Donald Trump otorgó su respaldo completo a Abelardo de la Espriella tras ganar la primera vuelta electoral colombiana.

Este espaldarazo busca consolidar una alianza bilateral estratégica frente a la izquierda radical de cara al balotaje definitivo.

La Registraduría Nacional de Colombia ya escrutó el 99,94% de las mesas, confirmando la segunda vuelta el 21 de junio.

Alianza clave entre Donald Trump y De la Espriella para la segunda vuelta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó oficialmente al candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta electoral. A través de Truth Social, el mandatario estadounidense expresó un respaldo total y definitivo hacia la campaña del aspirante colombiano.

Trump calificó a De la Espriella como un líder inteligente, fuerte y decidido, apto para dinamizar la economía y combatir el narcotráfico. El líder norteamericano subrayó que el triunfo de “El Tigre” en las urnas es fundamental para restaurar la ley y el orden en la región.

Escrutinio oficial ratifica balotaje contra Iván Cepeda el 21 de junio

La Registraduría Nacional de Colombia procesó el 99,94% del conteo preliminar, validando el paso de De la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda a la segunda vuelta. Mientras tanto, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, dirigida por Esteban González Pons, certificó la total transparencia del proceso.

A pesar de los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude, las auditorías internacionales descartaron manipulaciones. La contienda electoral de esta nación se definirá en las urnas el próximo 21 de junio bajo una fuerte atención geopolítica internacional.