Dorion Godon vence en Romandia mientras Tadej Pogacar retiene el liderato general

1 de mayo de 2026 – Deportes – EFE.

El ciclista frances Dorion Godon logro una victoria contundente en la tercera etapa del Tour de Romandia, completando un recorrido de 176 kilometros con inicio y meta en la localidad de Orbe. El corredor del equipo Ineos Grenadiers demostro su potencia en un embalaje final muy ajustado, logrando asi su segundo triunfo parcial en la presente edicion de la competencia suiza. A pesar del dominio del frances en la linea de meta, el esloveno Tadej Pogacar consiguio proteger su posicion de privilegio y se mantiene como dueño absoluto del maillot amarillo.

La jornada se desarrollo a una velocidad elevada, promediando mas de 44 kilometros por hora, y culmino con un tiempo oficial de casi cuatro horas para el ganador. Godon, quien ya habia destacado al ganar el prologo inicial de la carrera, supero en los metros finales a competidores de alto nivel como Finn Fisher-Black y Valentin Paret Peintre. El propio Pogacar estuvo involucrado en la disputa del esprint final, mostrando su ambicion por sumar mas victorias, aunque en esta ocasion tuvo que conformarse con cruzar la meta en las primeras posiciones sin obtener el triunfo de etapa.

En la clasificacion general individual, la estrella del equipo UAE Team Emirates conserva una ventaja de diecisiete segundos sobre su mas cercano perseguidor, el aleman Florian Lipowitz. El podio provisional lo completa el joven talento frances Lenny Martinez, mientras que el corredor español Carlos Rodriguez se mantiene dentro del grupo de los diez mejores, ocupando la septima plaza. La estabilidad en la parte alta de la tabla refleja el control que la escuadra del lider ha ejercido sobre el peloton durante las transiciones llanas y los puertos de media montaña.

Durante el desarrollo de la etapa, la tension aumento en el ascenso al Col du Mollendruz, donde se produjeron varios movimientos estrategicos para romper el orden del grupo principal. El italiano Damiano Caruso protagonizo un ataque valiente desde la fuga, logrando distanciarse temporalmente junto a ciclistas como Steff Cras y Georg Steinhauser. Sin embargo, el esfuerzo del trio de escapados fue neutralizado por el intenso ritmo impuesto por los equipos Red Bull y UAE, que buscaban asegurar un final masivo para sus respectivos lideres de filas.

En los kilometros definitivos, la organizacion de los trenes de lanzamiento se vio interrumpida por intentos sorpresa, incluyendo una aceleracion del aragones Pablo Castrillo que fue rapidamente controlada. Pogacar aparecio con fuerza en los ultimos doscientos metros bien escoltado por sus compañeros, pero la potencia del maillot tricolor de Godon fue superior en la recta definitiva. El frances aprovecho la estela del esloveno para lanzar su ataque final y cruzar primero la linea de meta, equilibrando la balanza de victorias individuales frente al actual campeon.

El Tour de Romandia continuara este sabado con una exigente cuarta etapa de montaña entre las poblaciones de Broc y Charmey, sumando casi 150 kilometros de trayecto. Los ciclistas deberan enfrentar un perfil implacable con cuatro puertos puntuables, destacando tres pasos por el dificil Jaunpass. Esta jornada sera fundamental para los aspirantes al titulo, ya que el terreno se presta para ataques de larga distancia y podria generar cambios significativos en la clasificacion general antes del cierre de la competicion.