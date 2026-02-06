Dos adolescentes acusados de asesinato en relación con una investigación de homicidio en Birmingham

Dos adolescentes acusados de asesinato en relación con una investigación de homicidio...

6 de febrero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La policía de Birmingham ha arrestado a dos adolescentes en relación con una investigación de homicidio ocurrida en febrero.

De acuerdo con la policía, dos jóvenes de 16 años (cuyos nombres no se han dado a conocer por el momento) fueron arrestados el 4 de febrero en relación con el tiroteo mortal de Carlton Duncan, de 20 años, ocurrido el 3 de febrero en el bloque 1400 de la calle 29 Ensley.

Las autoridades informaron que uno de los adolescentes está acusado de asesinato capital y de posesión ilegal de un arma de fuego (certain persons forbidden to possess a firearm), mientras que el otro enfrenta cargos de asesinato por felonia y posesión ilegal de un arma de fuego.

La policía de Birmingham señaló que ambos sospechosos permanecerán detenidos en la cárcel del condado de Jefferson sin derecho a fianza.