Dos adultos fallecen y siete niños heridos en accidente de cuatrimotos en Piedmont

1 de septiembre de 2025 – PIEDMONT, Alabama – Agencias.

Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas en un accidente ocurrido el sábado 30 de agosto en el parque de vehículos todoterreno de Indian Mountain, en Piedmont. El incidente ocurrió antes de las 4 p.m. y los socorristas llegaron unos 18 minutos después de ser notificados.

Según el director de la EMA, Shawn Rogers, los equipos de emergencia encontraron un vehículo todoterreno tipo RZR que transportaba a nueve personas. El vehículo chocó con otro, se volcó y golpeó un árbol. El conductor fue expulsado y murió en el lugar del accidente.

Cuatro helicópteros médicos fueron solicitados para trasladar a una mujer y tres niños a centros de traumatología en Birmingham. Los servicios de emergencia de Piedmont y Atrium-Floyd transportaron a otros cuatro niños al Centro Médico Atrium-Floyd en Rome, Georgia, para recibir tratamiento.

La mujer falleció más tarde a causa de sus heridas. Los siete niños involucrados tenían entre 1 y 12 años de edad. Ambas víctimas mortales, identificadas como Marcus Ragland y Ashley Hawkins, eran de Rome, Georgia, y tenían dos hijos en común.

Hasta el domingo por la tarde, no había información sobre la gravedad de las lesiones de los niños. El forense del condado de Cherokee, Paul McDonald, destacó la dificultad de la escena, especialmente por la presencia de menores, y pidió a la gente que garantice su seguridad y la de los demás.

La ubicación del accidente era remota y de difícil acceso, por lo que el personal del parque de vehículos todoterreno tuvo que escoltar al personal de emergencia hasta el lugar. El sheriff del condado de Cherokee, Jeff Shaver, calificó el suceso de trágico y subrayó la importancia de operar estos vehículos de forma segura. La oficina del sheriff continúa investigando las causas del accidente.