Dos arrestados tras hallar drogas y armas en el Condado Shelby

20 de febrero de 2026 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

Dos personas han sido arrestadas en relación con una redada de drogas en el condado de Shelby.

Según el Grupo de Trabajo Antidrogas del Condado de Shelby, los investigadores del condado ejecutaron una orden de registro en una residencia en el bloque 4000 de la autopista 71 en la parte sur del condado.

Las autoridades dicen que como resultado de la búsqueda, los investigadores encontraron lo siguiente:

– Tráfico de metanfetamina

– Posesión ilegal de medicamentos recetados controlados

– Marihuana

– 9 armas de fuego

El grupo de trabajo dice que los ocupantes de la residencia, Larry Keith Morris y Rachel Minor Morris, han sido acusados como resultado de la orden de registro.

Larry Keith Morris, a quien se le prohibió poseer armas de fuego, fue acusado de tráfico de drogas, posesión ilegal de una sustancia controlada, posesión de marihuana, posesión de parafernalia de drogas y ciertas personas a las que se les prohibió poseer armas de fuego.

Rachel Morris fue acusada de tráfico de drogas, posesión ilegal de sustancias controladas, posesión de marihuana y posesión de parafernalia de drogas.

Las autoridades dicen que tanto Larry Morris como Rachel Morris se encuentran actualmente detenidos en la cárcel del condado de Shelby.