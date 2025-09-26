Dos culpables de narcotráfico violento en el condado de Jefferson se declaran culpables

Dos culpables de narcotráfico violento en el condado de Jefferson se declaran...

26 de septiembre de 2025 – Condado de Jefferson, Alabama – Agencias.

Dos acusados ​​en una violenta operación de narcotráfico en el condado de Jefferson se declaran culpables de cargos federales.

David Will Jones, de Fairfield, y Marcus Orlandeo Bogus, de Center Point, son dos de los 14 sospechosos en este caso y han sido acusados ​​de conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina, fentanilo, cocaína, heroína y marihuana.

Los fiscales federales alegan que los 14 acusados ​​colaboraron entre enero de 2021 y marzo de 2025 para traficar drogas en el condado de Jefferson y reportaron haber encontrado al menos nueve armas, más de $54,000 en efectivo y más de $100,000 en artículos de lujo, incluyendo 10 pares de zapatos Louis Vuitton.

Hasta el momento, cinco de los 14 hombres acusados ​​en este caso se han declarado culpables.

La pena máxima por conspiración y posesión con intención de distribuir una sustancia controlada es cadena perpetua.