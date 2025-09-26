Dos culpables de narcotráfico violento en el condado de Jefferson se declaran culpables

26 de septiembre de 2025 – Condado de Jefferson, Alabama – Agencias.
Dos acusados en una violenta operación de narcotráfico en el condado de Jefferson se declaran culpables de cargos federales.
David Will Jones, de Fairfield, y Marcus Orlandeo Bogus, de Center Point, son dos de los 14 sospechosos en este caso y han sido acusados de conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina, fentanilo, cocaína, heroína y marihuana.
Los fiscales federales alegan que los 14 acusados colaboraron entre enero de 2021 y marzo de 2025 para traficar drogas en el condado de Jefferson y reportaron haber encontrado al menos nueve armas, más de $54,000 en efectivo y más de $100,000 en artículos de lujo, incluyendo 10 pares de zapatos Louis Vuitton.
Hasta el momento, cinco de los 14 hombres acusados en este caso se han declarado culpables.
La pena máxima por conspiración y posesión con intención de distribuir una sustancia controlada es cadena perpetua.