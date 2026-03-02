Dos detenidos tras investigación de drogas en el condado Cherokee

2 de marzo de 2026 – SAND ROCK, Alabama – Agencias.

Dos personas han sido arrestadas como parte de una investigación de drogas en curso, según la Oficina del Sheriff del Condado de Cherokee.

Una orden de registro fue ejecutada el lunes por la mañana, 2 de marzo, en una vivienda en Sand Rock, a lo largo de County Road 50. La Oficina del Sheriff del Condado de Cherokee contó con el apoyo del Departamento de Policía de Leesburg para el registro.

El Sheriff Jeff Shaver informó que los agentes encontraron metanfetamina en la casa, así como otras drogas ilegales y múltiples artículos de parafernalia de drogas.

Jonathan Robert Buford, de 56 años y residente de Leesburg, fue arrestado y acusado de posesión ilegal de una sustancia controlada con intención de distribuir, posesión ilegal de marihuana en segundo grado y posesión ilegal de parafernalia de drogas.

Tracy Chatham Mallard, también de 56 años y de Leesburg, fue arrestada y acusada de posesión ilegal de una sustancia controlada y posesión ilegal de parafernalia de drogas.

Ambos fueron registrados en la cárcel del condado de Cherokee.