Dos heridos en un tiroteo en Birmingham, uno con lesiones que ponen en peligro su vida

Dos heridos en un tiroteo en Birmingham, uno con lesiones que ponen...

8 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La Policía de Birmingham está en el lugar de un tiroteo que ocurrió el viernes por la noche.

Según la Policía de Birmingham, comenzaron a recibir llamadas alrededor de las 5:50 p.m. informando de varios disparos en la manzana 1400 de la 1ª Avenida Norte y sus alrededores.

Cuando los agentes llegaron, encontraron a un hombre y una mujer cerca de una gasolinera con heridas de bala.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Birmingham llegó y llevó a ambas víctimas al hospital. La policía dice que el hombre sufrió heridas que ponen en peligro su vida y la mujer tiene heridas que no ponen en peligro su vida.

Las autoridades dicen que ocurrió “una interacción” entre las dos víctimas y un sospechoso, lo que llevó a que el sospechoso les disparara.

La Policía de Birmingham dice que se cree que el sospechoso abandonó la escena en un vehículo.

La policía dice que por ahora no darán a conocer detalles adicionales.

“En cuanto a la información específica sobre esa interacción, queremos esperar”, dijo el oficial Truman Fitzgerald. “Nuestros detectives tienen una pista que están siguiendo, sin embargo, no queremos publicar una historia concreta que luego termine cambiando en el futuro”.

Fitzgerald dice que la zona es un conocido punto conflictivo de actividad criminal.

“Nuestro personal de mando ha estado recibiendo numerosas quejas en el área general sobre actividad criminal y otro tipo de actividad que tiene lugar”, dijo Fitzgerald. “Hemos desplegado numerosos recursos en la zona en un intento de reducir la actividad criminal, por lo que este era un problema que nuestro personal de mando conocía, y este era un problema que el personal de mando hizo todo lo posible por abordar”.

Fitzgerald dijo que se desplegarán aún más recursos del Departamento de Policía de Birmingham en esta área mientras continúan investigando.