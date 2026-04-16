Dos hombres arrestados tras presuntamente allanamiento de gasolinera

16 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Dos hombres fueron arrestados tras un presunto robo en Birmingham.

Según el Departamento de Policía de Birmingham, el incidente ocurrió el domingo 12 de abril en la gasolinera AmeriGas ubicada en 815 14th Street North. No se especificó la hora exacta, pero fue por la noche.

Robert Davis, de 60 años, y Anthony Wiley Sr., de 61, fueron arrestados.

Cargos a los sospechosos:

Robert Davis:

– Allanamiento ilegal.

– Robo de propiedad en tercer grado.

Anthony Wiley Sr.:

– Allanamiento ilegal.

– Allanamiento ilegal.

– Robo de propiedad en tercer grado.

La policía informó que los agentes del turno de noche del Precinto Norte detuvieron a los dos hombres cuando intentaban salir de la gasolinera.

Tanto Davis como Wiley fueron ingresados ​​en la cárcel del condado de Jefferson. Según los registros de la cárcel, Davis ya no se encuentra bajo custodia, pero Wiley sí. La fianza total de Wiley por todos los cargos se ha fijado en 85.000 dólares.