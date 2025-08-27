Dos hombres de Huntsville acusados ​​de tráfico de drogas

27 de agosto de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Dos hombres de Huntsville enfrentan cargos por tráfico de drogas, después de una operación policial que se llevó a cabo la madrugada del miércoles.

Alrededor de las 2 a.m. del miércoles, agentes realizaban patrullas proactivas en el bloque 2200 de Memorial Parkway. El Departamento de Policía de Huntsville (HPD) informó que esta presencia policial se debía a múltiples reportes de actividades criminales y relacionadas con drogas en el área.

Durante la operación, los oficiales vieron un vehículo que parecía haber sido pintado con aerosol. El HPD identificó al propietario como Valentin Villegas, de 31 años, y a Fernando Mota, de 20 años, ambos de Huntsville, quien también se encontraba en el vehículo.

Tras obtener el consentimiento para registrar el automóvil, los agentes encontraron aproximadamente 92.7 gramos de metanfetamina, 21 gramos de fentanilo y parafernalia de drogas. Según el HPD, Villegas y Mota fueron arrestados y acusados de dos cargos de tráfico de drogas. Ambos fueron trasladados a la cárcel del condado de Madison.