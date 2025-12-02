Dos hombres en Tuscaloosa acusados ​​de homicidio capital en investigaciones de muerte

2 de diciembre de 2025 – CONDADO DE TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Dos hombres fueron arrestados en relación con dos muertes sospechosas ocurridas en el condado de Tuscaloosa en octubre.

Según la Unidad de Delitos Violentos (VCU) de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscaloosa, a la 1:00 a. m. del 20 de octubre, los agentes acudieron al bloque 15800 de Old Fayette Road por un incidente sospechoso.

Las autoridades informaron que localizaron a un hombre muerto, posteriormente identificado como Terance Smith, de 43 años, en una casa abandonada. La residencia abandonada estaba justo al lado de la de Smith.

Según las autoridades, se determinó que una segunda persona, posteriormente identificada como Erik Thomas, de 37 años, había estado con Smith esa misma noche, pero no fue posible encontrarla en ese momento.

Los agentes afirman que en ese momento se desconocía si Thomas tuvo alguna participación en la muerte de Smith y solicitaron ayuda pública. El 21 de octubre se publicó un informe de persona desaparecida.

Las autoridades indican que el 23 de octubre, familiares de Thomas, que también lo buscaban, encontraron su cuerpo en una segunda casa abandonada a varios kilómetros de distancia. Las autoridades afirman que la escena también indicaba un crimen.

“La Unidad de Delitos Violentos no ha cesado su trabajo en este caso desde entonces. Esta investigación ha implicado una gran cantidad de pruebas forenses, análisis cibernéticos, declaraciones de testigos y se han ejecutado múltiples órdenes de registro”, declaró el capitán Jack Kennedy de la Unidad de Delitos Violentos. “Se identificaron sospechosos y se presentaron pruebas ante un gran jurado, que emitió una acusación formal contra dos sospechosos. Los sospechosos conocían a las víctimas y mantenían una disputa con una de ellas desde hacía tiempo”.

Kennedy afirma que dos sospechosos fueron arrestados la noche del lunes 2 de diciembre y han sido ingresados ​​en la Cárcel del Condado de Tuscaloosa. Kennedy afirmó que el arresto no marca el final de la investigación, ya que esta continúa.

Los dos hombres arrestados son Barry Donnell Craig, de 51 años, y Wesley Alexander Rice, de 31.

Kennedy afirma que tanto Craig como Rice están acusados ​​de dos cargos de homicidio capital y homicidio. Los documentos judiciales indican que Craig y Rice dispararon y mataron a Thomas y Smith; sin embargo, en el caso de Thomas, se les acusa de matarlo tras secuestrarlo o intentar secuestrarlo.

Craig también está acusado de posesión ilegal de armas de fuego. Según los registros judiciales, Craig no puede poseer armas de fuego debido a cargos previos relacionados con el tráfico de cocaína.

Según Kennedy, el caso involucró a múltiples departamentos de la Unidad de Vigilancia de la Escena del Crimen (VCU), integrada por varias agencias, incluyendo la Unidad de la Escena del Crimen de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscaloosa (TCSO), las Unidades Cibernéticas de la TCSO y del Departamento de Policía de Tuscaloosa, el Departamento de Ciencias Forenses de Alabama, la Fiscalía del Condado de Tuscaloosa y el Grupo de Trabajo de los Alguaciles de EE. UU.