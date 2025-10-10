Dos hombres enfrentan cargos de tráfico de drogas en el condado de Jefferson

Dos hombres enfrentan cargos de tráfico de drogas en el condado de...

10 de octubre de 2025 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

Dos hombres han sido arrestados por tráfico de drogas y otros cargos, después que detectives de narcóticos investigaran informes de una casa de drogas en el condado de Jefferson en septiembre de 2025.

El jueves, 25 de septiembre, detectives de narcóticos de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson, como parte de la Operación Guardian Sweep, se encontraban en el área de la Carretera 269 y McDonalds Chapel Road.

Mientras estaban allí, los detectives dijeron que presenciaron un automóvil que no señaló un cambio de carril. Fue entonces cuando detuvieron el vehículo para una parada de tráfico.

Los detectives indicaron que esa parada de tráfico resultó en el arresto de dos hombres y la incautación de narcóticos. Dijeron que también les proporcionó información para obtener una orden de registro para una vivienda en el bloque 3300 de Bond Avenue.

Los sospechosos arrestados han sido identificados como Robert Clark Jr., de 26 años, y Anthony Walker, de 22 años.

Clark Jr. ha sido acusado de dos cargos de tráfico de drogas y no señalar un cambio de carril. Sus fianzas suman un total de $3,000,300.

Walker ha sido acusado de dos cargos de tráfico de drogas y violación en segundo grado. Walker está detenido en la Cárcel del Condado de Jefferson sin fianza.

Los detectives dijeron que incautaron 59 gramos de fentanilo, 142 gramos de metanfetamina, una pistola Glock de 9 mm, cargadores de pistola, material para empaquetar narcóticos y más de $21,000 en efectivo.

“La Operación Guardian Sweep es un reflejo de liderazgo disciplinado y responsabilidad compartida”, dijo el Sheriff del Condado de Jefferson, Mark Pettway. “Cuando actuamos juntos —estratégicamente, respetuosamente y con decisión— no solo disuadimos el crimen, sino que restauramos la confianza, protegemos el legado y demostramos que la unidad es nuestra mayor fortaleza”.

“Cada fugitivo violento que aprehendemos es un peligro menos para el público. El FBI y nuestros socios estamos enfocados en aplastar el crimen violento y proteger a las familias, los niños y las comunidades de aquellos que les harían daño”, dijo David R. Fitzgibbons, Agente Especial a Cargo de la División de Birmingham.

Si tiene alguna información que pueda ayudar a los detectives con este caso, se le pide que llame a la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson al 205-325-1450 ó a Crime Stoppers al 205-254-7777.