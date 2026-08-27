Dos imputados en Alabama por la sobredosis de un bebé

- Dos personas enfrentan cargos penales por abuso infantil tras la sobredosis de un bebé de 10 meses.
- Las autoridades señalan que los acusados no solicitaron atención médica inmediata para el menor en estado crítico.
- Uno de los implicados administró al bebé un fármaco para el tratamiento de la adicción a opioides en adultos.
Cargos por abuso infantil tras negligencia médica
Dos adultos identificados como Charles Young y Kayla Brasher enfrentan graves imputaciones por abuso infantil en el condado de Blount. La medida judicial responde a la sobredosis de drogas que dejó en estado crítico a un menor de diez meses.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos acusados se negaron a buscar asistencia médica para la criatura tras el incidente. La omisión deliberada agravó la salud del menor durante el fin de semana.
Sustancias de adultos administradas al lactante
Los documentos presentados ante la corte confirman que Kayla Brasher le administró al infante un fármaco bajo receta. Dicho medicamento se utiliza habitualmente para combatir la adicción a los opioides en personas adultas.
La Oficina del Alguacil mantiene abiertas las averiguaciones correspondientes para esclarecer los detalles de la ingesta. Las autoridades judiciales del estado de Alabama evaluarán las penas asociadas a la negligencia y custodia del bebé.
¿Quiénes son los acusados por la sobredosis del bebé en el condado de Blount?
Charles Young y Kayla Brasher fueron imputados por abuso infantil tras la sobredosis de un lactante de 10 meses y la omisión de ayuda médica.
¿Qué sustancia provocó la sobredosis del menor en Alabama?
Según los registros judiciales, Kayla Brasher le administró al menor un medicamento recetado utilizado para el tratamiento de la adicción a los opioides en adultos.