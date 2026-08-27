Dos imputados en Alabama por la sobredosis de un bebé

Dos personas enfrentan cargos penales por abuso infantil tras la sobredosis de un bebé de 10 meses.

Las autoridades señalan que los acusados no solicitaron atención médica inmediata para el menor en estado crítico.

Uno de los implicados administró al bebé un fármaco para el tratamiento de la adicción a opioides en adultos.

Cargos por abuso infantil tras negligencia médica

Dos adultos identificados como Charles Young y Kayla Brasher enfrentan graves imputaciones por abuso infantil en el condado de Blount. La medida judicial responde a la sobredosis de drogas que dejó en estado crítico a un menor de diez meses.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos acusados se negaron a buscar asistencia médica para la criatura tras el incidente. La omisión deliberada agravó la salud del menor durante el fin de semana.

Sustancias de adultos administradas al lactante

Los documentos presentados ante la corte confirman que Kayla Brasher le administró al infante un fármaco bajo receta. Dicho medicamento se utiliza habitualmente para combatir la adicción a los opioides en personas adultas.

La Oficina del Alguacil mantiene abiertas las averiguaciones correspondientes para esclarecer los detalles de la ingesta. Las autoridades judiciales del estado de Alabama evaluarán las penas asociadas a la negligencia y custodia del bebé.