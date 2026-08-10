Dos menores acusados de homicidio con agravante en Tuscaloosa

Qué pasó: Dos menores enfrentan cargos de homicidio con agravante tras la muerte a tiros de Kaleb Tyrone Rollins en Tuscaloosa.

Por qué importa: La tragedia derivó de una supuesta transacción ilegal de armas que terminó en un intento de huida mortal.

El dato clave: Ambos sospechosos permanecen bajo custodia en la cárcel del condado sin derecho a fianza.

Tiroteo en Tuscaloosa deja a joven de 19 años sin vida

La policía atendió un reporte de disparos a las 12:30 a.m. del jueves en la cuadra 5500 de 20th Avenue East. Al llegar, los oficiales localizaron sin vida en la vía pública a Kaleb Tyrone Rollins, de 19 años.

El capitán Jack Kennedy, de la Tuscaloosa County Violent Crimes Unit (VCU), asumió la investigación. La pesquisa reveló que la víctima se encontraba desarmada al momento del trágico incidente.

Detención de menores tras intento fallido de venta de armas

De acuerdo con la VCU, Rollins entregó dinero para comprar una pistola a varios menores que intentaron huir. El joven fue arrastrado por el vehículo de los sospechosos antes de recibir el disparo mortal.

Dos menores de 18 años permanecen detenidos en la cárcel del condado de Alabama. Por ley estatal sus identidades se reservan, mientras las autoridades no descartan arrestos adicionales en este caso en desarrollo.