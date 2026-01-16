Dos muertos y tres niños heridos tras ser arrollados por un tren

16 de enero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Dos personas murieron y tres niños resultaron heridos después de que la minivan en la que viajaban fuera embestida por un tren en Birmingham el viernes por la mañana.

Carolyn Elaine Berry, de 47 años, y Aldereka Laqulla Ikes, de 36 años, ambas residentes de Birmingham, fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos, en el bloque 1000 de 24th Street Southwest.

Según la Oficina del Forense del Condado de Jefferson, el vehículo rodeó la barrera del cruce ferroviario antes de ser impactado.

En el vehículo también viajaban cuatro niños. Tres de ellos fueron trasladados al hospital Children’s of Alabama, según informó el cuerpo de Bomberos y Rescate de Birmingham.

Hasta el momento no hay información sobre la gravedad de sus lesiones o su estado de salud.