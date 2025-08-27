Dos niños murieron y 17 personas resultaron heridas, en tiroteo escolar en Minneapolis

27 de agosto de 2025 – Washington – EFE.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, y el alcalde, Jacob Frey, confirmaron que dos niños, de ocho y diez años, fallecieron, y otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas menores de edad, en un tiroteo en una escuela católica.

Durante una conferencia de prensa, el jefe O’Hara detalló que las víctimas menores fueron asesinadas en sus pupitres y que ya se ha notificado a sus padres. Además, precisó que de los 17 heridos, dos se encuentran en estado crítico.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 8:30 a.m. en la iglesia católica romana de la Anunciación en Minneapolis. La situación generó una intensa respuesta policial y gran tensión hasta que se confirmó que el agresor había muerto.

O’Hara explicó que un hombre armado se acercó al costado del edificio durante la misa de inicio de curso y comenzó a disparar a través de las ventanas de la iglesia, impactando a los niños que estaban en los bancos.

El agresor portaba un rifle, una escopeta y una pistola, y las autoridades creen que utilizó las tres armas. Aunque el número exacto de disparos no se ha determinado, se estima que fueron “docenas”.

Las autoridades confirmaron que el tirador se suicidó en el estacionamiento de la escuela, detrás de la iglesia. O’Hara calificó el acto de “violencia deliberada” y “crueldad incomprensible”, y aseguró que la comunidad se mantendrá unida frente a la maldad. La administración de Donald Trump, por su parte, ordenó que las banderas de Estados Unidos se pusieran a media asta hasta el 31 de agosto. El presidente Trump también se comunicó con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, para ofrecer sus condolencias.