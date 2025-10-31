Dos nuevos arrestos relacionados con el tiroteo en una fiesta en el condado de Jefferson

Dos nuevos arrestos relacionados con el tiroteo en una fiesta en el...

31 de octubre de 2025 – Condado de Jefferson, Alabama – Agencias.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson dice que dos personas más han sido acusadas en relación con un tiroteo que ocurrió en una fiesta en el Condado de Jefferson.

Silay McCay, de 21 años, y Hunter McCullouch, de 19, están acusados de agresión en tercer grado. Ambos han salido bajo fianza de la Cárcel del Condado de Jefferson. El Fiscal de Distrito Danny Carr dice que los cargos de agresión contra McCay y McCullouch están relacionados con un ataque contra Steven Whitehead, quien está acusado de asesinato y tres cargos de intento de asesinato. Él permanece en la Cárcel del Condado de Jefferson.

McCay resultó herido en el tiroteo del 19 de octubre en un lugar llamado “The Pit” en la Carretera 75 Norte en Pinson.

El tiroteo cobró la vida de Kimber Mills, de 18 años, e hirió a varios otros.

Una investigación preliminar indica que un altercado verbal y físico se intensificó y resultó en disparos.

Se insta a cualquier persona con información relacionada con este caso a contactar a la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson al 205-325-1450 ó a Crime Stoppers al 205-254-7777.