Dos personas acusadas del secuestro de un niño en Alexander City

22 de septiembre de 2025 – ALEXANDER CITY, Alabama – Agencias.

Dos sospechosos han sido acusados en relación con el secuestro de un niño de 7 años en Alexander City, según la policía.

Sonya Watkins, de 42 años, de Federal Way, Washington, y Jonathan Watkins, de 44 años, de Alexander City, están acusados de secuestro en primer grado.

Las autoridades dicen que el secuestro ocurrió el jueves, 18 de septiembre, y los oficiales recibieron un reporte al respecto el viernes, 19 de septiembre. Una alerta de emergencia por niño desaparecido fue emitida a nivel estatal la madrugada del sábado para Jerico Tyrone Watkins.

La policía dice que se les informó que Sonya y Jonathan Watkins llegaron a una casa en Thomas Road, donde presuntamente atrajeron al niño a un vehículo y huyeron.

Según documentos judiciales presentados el lunes por la mañana, Sonya y Jonathan Watkins son la tía y el tío de la víctima.

Los investigadores dicen que descubrieron que la pareja sacó al niño del estado de Alabama y lo llevó tan al norte como Minnesota. Los registros judiciales dicen que se creía que estaban “viajando en dirección a su estado natal [de Sonya Watkins], Washington”.

La policía de Alex City pudo localizar a Jerico y a los dos sospechosos en un restaurante en Montgomery el domingo alrededor de las 8:30 p.m. Sonya y Jonathan Watkins fueron detenidos en el lugar.

Ambos sospechosos han sido ingresados en la cárcel del condado de Tallapoosa a la espera de una audiencia de fianza, según las autoridades.

La policía dice que Jerico fue encontrado ileso y ha sido devuelto a su padre.

No se han dado a conocer detalles adicionales, ya que la policía dice que la investigación está en curso.