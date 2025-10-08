Dos personas arrestadas en Birmingham por investigación de intento de asesinato

8 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Dos personas han sido arrestadas en relación con una investigación de intento de asesinato en Birmingham.

Según la policía, Markel Berry, de 19 años, y Marlik Berry, de 21, ambos residentes de Birmingham, fueron arrestados por intento de asesinato, disparo de arma de fuego contra un vehículo desocupado y disparo de arma de fuego contra una vivienda ocupada, en relación con un tiroteo ocurrido el jueves 11 de septiembre en el bloque 2200 de Bessemer Road.

Las autoridades informaron que Markel fue detenido en el bloque 900 de Powder Plant Road en Bessemer, mientras que Marlik fue detenido en el bloque 5700 de Kings Drive en Birmingham.

La policía informó que ambos hombres se encuentran bajo custodia en la Cárcel del Condado de Jefferson.