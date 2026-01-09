Dos personas baleadas en Fairfield, una bajo custodia

9 de enero de 2026 – FAIRFIELD, Alabama – Agencias.

Dos personas recibieron disparos en Fairfield el jueves 8 de enero, según la Policía de Fairfield.

Las autoridades informan que un hombre y una mujer recibieron disparos en los límites de la ciudad de Fairfield antes de ser asistidos por la Policía de Birmingham en Warrior Road y Avenue L.

La Policía de Fairfield informa que hay una persona bajo custodia, pero no se han presentado cargos formales por el momento.

Se desconoce el estado de salud de las dos personas baleadas.