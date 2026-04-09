Dos personas enfrentan cargos por drogas y poner en peligro a un menor en el condado de Pickens

Dos personas enfrentan cargos por drogas y poner en peligro a un...

9 de abril de 2026 – CONDADO DE PICKENS, Alabama – Agencias.

Las autoridades arrestaron a dos personas por cargos de drogas y poner en peligro a un menor, luego de que se les encontrara metanfetamina y parafernalia de drogas mientras cargaban a un bebé en el bosque cerca de su residencia.

Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Pickens, junto con el Departamento de Recursos Humanos de Alabama (DHR), fueron llamados para investigar una residencia en el bloque 7000 de Watermill Road.

Las autoridades informaron haber recibido reportes de un bebé de tres semanas en la residencia, la cual no tenía electricidad ni agua. También se reportó consumo de drogas en la residencia.

Al llegar, los agentes intentaron hablar con las personas en la residencia. Sin embargo, nadie respondió y los agentes entraron a la casa, encontrando una puerta trasera abierta.

Los agentes revisaron el área circundante y encontraron a un hombre y una mujer, identificados como Christopher Shaw y Katelyn Brown. Supuestamente, Brown y Shaw caminaban por un bosque cercano, lo que, según las autoridades, fue un intento de evadir a la policía.

Cuando los agentes encontraron a Shaw y Brown, llevaban consigo a un bebé de tres semanas. También hallaron metanfetamina y parafernalia de drogas.

El niño fue entregado al Departamento de Servicios Humanos (DHR) y llevado al hospital para su evaluación.

“Esta fue la primera vez en mis 16 años de servicio que veo algo así. Fue impactante ver a adultos cargando a un bebé en brazos para intentar evadir a la policía”, declaró el sheriff del condado de Pickens, Jordan Powell.

Powell indicó que Shaw y Brown enfrentan cargos por posesión de una sustancia controlada, posesión de parafernalia de drogas y poner en peligro el bienestar de un menor. Es posible que se presenten más cargos.