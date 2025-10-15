Dos personas fueron trasladadas al hospital tras un incendio en Sparkman Drive

15 de octubre de 2025 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Funcionarios de HEMSI informaron que dos personas fueron trasladadas al hospital tras un incendio en Huntsville el miércoles.

El portavoz de HEMSI, Don Webster, informó que el Departamento de Bomberos y Rescate de Huntsville y HEMSI respondieron a un incendio estructural en el bloque 2800 de Sparkman Drive alrededor de las 5:21 p. m.

Webster indicó que, una vez que llegaron los bomberos, una persona en la propiedad les alertó de que un hombre aún se encontraba en la casa. Añadió que el incendio parecía estar en el garaje, con humo presente en toda la casa.

HEMSI informó que el Departamento de Bomberos y Rescate de Huntsville logró rescatar al hombre a través de una ventana e inició las labores para salvarle la vida.

Webster indicó que HMESI llegó y colaboró ​​con HFR en dichas labores. Indicó que finalmente el hombre fue trasladado al Hospital de Huntsville, donde se encuentra estable.

Webster dijo que una mujer también fue llevada al Hospital Huntsville por inhalación de humo en una condición que no ponía en peligro su vida.