Dos trabajadoras de guardería en el condado de Blount acusadas de delitos de abuso infantil

Dos trabajadoras de guardería en el condado de Blount acusadas de delitos...

25 de agosto de 2025 – CLEVELAND, Alabama – Agencias.

Dos mujeres del condado de Blount están siendo acusadas de delitos relacionados con abuso infantil.

Según documentos judiciales, Christa Castleberry enfrenta el cargo de tortura por abuso infantil. Fue identificada como la persona responsable de supervisar a un niño de un año en la guardería Blessing By Day Childcare de Cleveland.

Los documentos indican que Castleberry presuntamente empujó la cabeza del niño de un año contra una cuna al menos cuatro veces, causándole lesiones en el ojo.

Elizabeth Payne fue identificada como la gerente de la guardería Blessing By Day Childcare en Cleveland, según documentos judiciales.

Los documentos judiciales indican que Payne está acusada de no reportar el incidente de abuso infantil, que involucró a un niño herido, al Departamento de Recursos Humanos (DHR) ni a ninguna autoridad policial. Esto es requerido por la ley de denuncia obligatoria de Alabama.