Draco Rosa recibe la ciudadanía colombiana

El cantautor Draco Rosa obtuvo oficialmente la nacionalidad colombiana otorgada por el Gobierno de Gustavo Petro.

La decisión reconoce la trayectoria internacional de uno de los artistas más influyentes de la música latina.

El ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy acumula más de 40 años de carrera artística.

¿Por qué Draco Rosa recibió la nacionalidad colombiana?

El cantante y compositor Draco Rosa ya es oficialmente ciudadano colombiano. La nacionalidad fue entregada por el Gobierno de Colombia, una decisión que había sido anunciada desde febrero de 2024 tras una solicitud presentada por el artista.

El presidente Gustavo Petro destacó la concesión de la ciudadanía al músico puertorriqueño-estadounidense, resaltando el valor simbólico de la nacionalidad colombiana y su vínculo con figuras reconocidas de la cultura internacional.

La trayectoria musical que convirtió a Draco Rosa en una figura de referencia

Robi Draco Rosa, nacido como Robert Edward Rosa Suárez en Long Island, Estados Unidos, en 1969, es considerado una de las personalidades más influyentes de la música latina contemporánea. Su carrera abarca más de cuatro décadas y múltiples reconocimientos de la Academia Latina de la Grabación.

Entre sus composiciones más conocidas figuran éxitos como “María”, “La copa de la vida”, “Penélope”, “Vagabundo” y “Madre tierra”. La nacionalidad colombiana se suma ahora a una trayectoria marcada por el impacto cultural y artístico en América Latina y el mundo hispano.