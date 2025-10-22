Drew Barrymore huele los pies de sus coanfitriones en vivo y la situación se vuelve aún más extraña

22 de octubre de 2025 – Farándula – Agencias.

Cuando se trata de oler pies en la televisión nacional, Drew Barrymore se mantiene libre de ataduras y sin prejuicios. En un episodio reciente de “The Drew Barrymore Show”, los tres presentadores, incluidos Sunny Anderson y Ross Mathews, retomaron un segmento que se había vuelto viral, en el cual Anderson y Matthews habían olfateado audazmente los pies de Barrymore. La situación se había convertido en un tema de conversación inesperado en diversas publicaciones y sitios web, demostrando que al público le gusta el contenido inusual y espontáneo.

Ross Mathews comentó sobre la inesperada viralidad, señalando que la gente que cambiaba de canal sin querer se topaba con el momento de oler los pies, encontrándolo inesperado y, para muchos, entretenido. Sunny Anderson, por su parte, compartió que sus mensajes directos se inundaron con amigos que la reprendían por atreverse a oler los pies de la anfitriona. Ella se defendió asegurando que los pies de Barrymore realmente no olían a nada, enfatizando la inocuidad del acto.

Drew Barrymore se mostró un poco abrumada y le preguntó a Mathews si la gente estaba “molesta” por el segmento original. Él la tranquilizó, explicando que la reacción se debía simplemente a lo inesperado del contenido para el espectador casual. En ese momento, la situación tomó un giro aún más extraño cuando Matthews sugirió que Barrymore devolviera el favor y oliera los pies de sus dos copresentadores. Barrymore aceptó la propuesta de inmediato.

La copresentadora Sunny Anderson reaccionó con una mezcla de nerviosismo y alivio, mencionando que se había hecho una pedicura el día anterior. Anderson, sin calcetines, expresó su preocupación por la inusual acción. Después de oler los pies de Anderson, Barrymore los declaró “inodoros”, confirmando que no había olor alguno. La presentadora llevó el momento al extremo al fingir que se comía los dedos de los pies de Anderson, a los que llamó “hermosos”, manteniendo el tono juguetón y absurdo del segmento.

El siguiente en la fila fue Ross Mathews, quien se puso en el punto de mira para que Barrymore oliera sus pies. Mathews, bromeando, dijo en su defensa que sus pies estaban “recién salidos del horno”. Tanto Barrymore como Anderson coincidieron en que no había “nada” que oler en sus pies, manteniéndose fieles a la inocuidad aromática del segmento.

A pesar de la falta de olor, Mathews admitió que toda la experiencia lo dejó “aterrorizado” y la calificó de “invasiva”. Este inusual intercambio de olores de pies en vivo es una muestra más del estilo desenfadado y a menudo bizarro del programa, que no teme explorar los límites de la televisión diurna con tal de crear momentos memorables y virales.