Duki agota tres conciertos en Madrid llevando el trap argentino a la cima

28 de octubre de 2025 – Madrid – EFE.

El aclamado rapero Duki ofreció un espectáculo explosivo en Madrid, en la segunda de sus tres presentaciones con entradas agotadas en la capital española. El principal exponente del trap argentino desató la euforia de miles de asistentes en el Movistar Arena, consolidando su posición en lo más alto de la música urbana.

Mauro Lombardo, conocido artísticamente como Duki, saludó a sus fans en Madrid, que llenaron el Movistar Arena este martes. Durante casi dos horas, el artista repasó sus temas más icónicos. Sus seguidores, muchos de ellos vistiendo camisetas de la selección argentina, esperaron con impaciencia su aparición, coreando el apodo familiar que sus amigos y ahora el público han adoptado: “Duko”.

El concierto arrancó con los acordes de ‘Leitmotiv’, una pieza instrumental de su cuarto álbum, seguida por ‘Nueva Era’, su colaboración con Myke Towers. La mezcla de ritmos de rap y reguetón del argentino inmediatamente puso de pie al recinto. La puesta en escena fue impactante, incluyendo bailarines, efectos de humo, llamaradas y pantallas gigantes que complementaron la energía del público madrileño, entregado desde el primer momento.

El público coreó sin descanso “Me fui pa España, rompí la península”, una línea que reflejaba el éxito de su triple lleno total. La primera parte del show se centró en temas recientes como ‘Buscarte Lejos’, ‘Imperio’ y ‘Hardaway’, e incluyó una colaboración especial con la artista española Lía Khali para interpretar ‘Constelación’. Al finalizar este bloque, Duki agradeció a sus fans, asegurando que su icónico “modo diablo” no sería nada sin ellos.

Posteriormente, el repertorio dio paso a los clásicos que lo catapultaron a la fama desde el mundo de las batallas de gallos, como ‘Rockstar’ y ‘Si te sentís sola’. El rapero mantuvo la interacción con el público a lo largo de la noche, bromeando sobre las diferencias de acento y solicitando apoyo ruidoso para su banda. La euforia alcanzó su punto máximo con ‘Goteo’, momento que Duki aprovechó para acercarse a la pista y cantar el popular verso “6 a.m. vuelo para Madrid” junto a sus seguidores.

El artista cerró el concierto con las canciones favoritas de los fans, describiendo la cálida acogida madrileña con la letra de ‘Malbec’: “Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss”. Para interpretar ‘Givenchy’ subió a un joven seguidor, Raúl, quien no pudo contener la emoción y el llanto al cantar con su ídolo, quien le firmó la camiseta. El broche de oro de la noche llegó con ‘She Don’t Give’ y ‘Hello Cotto’, temas que marcaron el inicio de su carrera. Duki se despidió agradeciendo por “hacerme sentir como en casa tan lejos de casa” a “toda su gente en España” y a “todos sus latinos”, antes de su último concierto en Madrid y de continuar su gira mundial hacia Buenos Aires.