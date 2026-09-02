Ébola en Congo supera los 3.000 muertos en nuevo brote

Qué pasó: El brote de ébola iniciado el 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo superó las 3.000 muertes.

El brote de ébola iniciado el 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo superó las 3.000 muertes. Por qué importa: Se convirtió en el segundo brote más mortífero registrado en el país, impulsado por la peligrosa cepa Bundibugyo.

Se convirtió en el segundo brote más mortífero registrado en el país, impulsado por la peligrosa cepa Bundibugyo. El dato clave: Al 31 de agosto se contabilizan 3.007 fallecidos de 6.186 casos confirmados, reflejando una letalidad del 48,6 %.

Balance del ébola y zonas afectadas en la República Democrática del Congo

El Instituto Nacional de Salud Pública reportó que el brote de ébola acumula 3.007 fallecidos, 6.186 contagios confirmados y 1.409 pacientes recuperados al 31 de agosto. La enfermedad avanza por 60 zonas sanitarias repartidas en seis provincias orientales de la República Democrática del Congo.

La provincia de Ituri destaca como el epicentro de la emergencia sanitaria tras sumar 49 contagios en solo 24 horas. El virus se extiende además por Tshopo, Bas-Uélé, Haut-Uélé, Kivu del Norte y Kivu del Sur, territorio donde la transmisión permanece detenida hace noventa días.

Desafíos de salud pública y vacunas contra la cepa Bundibugyo

La contención del patógeno enfrenta huelgas de trabajadores de salud por falta de pago, inseguridad armada y la saturación de recintos médicos. A esto se suma el rechazo poblacional a cumplir aislamientos o someterse a pruebas médicas.

Frente a la cepa Bundibugyo, las autoridades aplican la vacuna Ervebo mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) prueba dos vacunas experimentales. Ante la gravedad del escenario, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios solicitó ayuda internacional urgente.