Ecuador incauta 2,2 toneladas de droga presuntamente pertenecientes a disidencias de las FARC

7 de enero de 2026 – Quito – EFE.

Las fuerzas armadas de Ecuador comunicaron que un reciente cargamento de más de dos toneladas de estupefacientes incautado en la región amazónica de Sucumbíos estaría vinculado a una facción disidente de las antiguas FARC. Este hallazgo tuvo lugar en una zona limítrofe con Colombia, donde la presencia de grupos armados irregulares ha generado una vigilancia constante por parte de las autoridades nacionales para proteger la soberanía del territorio.

El descubrimiento se produjo como resultado de una planificación estratégica iniciada hace semanas, orientada a intensificar la vigilancia en la zona norte del país. Durante estas labores de patrullaje, las unidades militares localizaron una embarcación que transportaba más de dos mil paquetes de sustancias ilícitas, los cuales estaban ocultos en el interior de la estructura del navío detectado durante las maniobras de control.

En el momento del abordaje, los ocupantes de la nave lograron evadir la captura al dirigir el transporte hacia la orilla y refugiarse rápidamente en la vegetación selvática de la zona. Debido a la rapidez de la maniobra y a las condiciones del terreno, los uniformados informaron que no fue posible realizar detenciones inmediatas, aunque el cargamento fue asegurado en su totalidad para las investigaciones pertinentes.

Los servicios de inteligencia militar sostienen que el grupo conocido como Comando de la Frontera utiliza estas rutas para trasladar mercancía desde departamentos colombianos como el Valle del Cauca. El objetivo de estas organizaciones es utilizar el sistema fluvial ecuatoriano como un corredor logístico para llevar los productos hacia el mercado brasileño, aprovechando la geografía de la región para sus fines delictivos.

Representantes del ejército detallaron que el valor económico del material decomisado asciende a varios millones de dólares en el mercado internacional, representando un duro golpe a las finanzas de las estructuras criminales. Tras el operativo, el cargamento fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad por vía aérea, mientras las autoridades reafirmaron su compromiso de combatir frontalmente al crimen organizado sin conceder ningún tipo de ventaja.

Debido a su ubicación geográfica estratégica y a su sistema monetario, el país se ha consolidado como un punto clave de tránsito para el tráfico global hacia otros continentes. Aunque las cifras de decomisos del último año muestran una ligera variación respecto a periodos anteriores, la vinculación de estos grupos con ataques previos contra personal militar mantiene en alerta máxima a las fuerzas de seguridad del Estado.