Edolyn’s Pies encuentra su punto ideal en el South Side de Birmingham

11 de marzo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Justo frente a la escuela Glen Iris en Birmingham, se encuentra una nueva tienda física de una empresa con 10 años de antigüedad, tan deliciosa como el pastel de nueces pecanas.

Edolyn’s Pies proviene de una tradición familiar que se ha perfeccionado y transmitido de generación en generación.

Marquon Brown, propietario de Edolyn’s Pies, comenta que empezaron con un pequeño negocio en mercados agrícolas.

“Cada vez que íbamos, se agotaban”, dijo Brown. “Así que tuvimos la oportunidad de ir al centro comercial Brookwood y ahora estamos aquí mismo en el South Side”.

En Edolyn’s, elaboran cada pastel a mano porque es lo que les encanta hacer. Sin duda, por eso sus pasteles son tan únicos.

“Lo hacemos todo desde cero, incluso la masa”, dijo Brown. “Elaboramos nuestra propia masa en casa, y eso es una de las cosas que más nos gusta de nuestros productos: que hacemos todo desde cero, especialmente nuestros pasteles”.

Con pasteles y tartas en sabores como batata, queso Chess de limón, queso Chess de limón y arándanos, brownie, pastel de chocolate alemán, pastel Red Velvet y más, Brown sabe que encontrarás algo que te encantará.

“Tenemos productos fenomenales, y nos encantaría que todos en Birmingham vinieran a descubrir lo que les deparará su paladar”, dijo.

Edolyn’s también se puede comprar en muchas tiendas Piggly Wiggly y en Bre’s Gourmet en Bessemer.

Para más información y hacer un pedido, llama al 205-719-6537 ó visita su sitio web en edolynspies.com.