Eduardo Herrera gana oro en los Juegos Centroamericanos

Eduardo Herrera conquistó la medalla de oro en los 5,000 metros del atletismo regional.

El triunfo consolidó la hegemonía de la delegación mexicana en el medallero general.

Herrera registró un tiempo de 13:50.86 con diez segundos de ventaja sobre el segundo lugar.

Dominio mexicano en el atletismo de los Juegos Centroamericanos

El fondista mexicano Eduardo Herrera firmó una brillante actuación al colgarse la presea dorada en los 5,000 metros planos durante las competencias de atletismo en Santo Domingo. Herrera detuvo el reloj en 13:50.86, sacando más de diez segundos a su más cercano perseguidor, el puertorriqueño Víctor Ortiz (14:02.74).

La victoria de Herrera apuntaló el liderazgo de México en la justa regional. Con este resultado, la delegación mexicana alcanzó 277 medallas totales (123 de oro), asegurando prácticamente su tercer título consecutivo en el medallero general.

Récords y triunfos destacados en la jornada atlética regional

La jornada en la pista también dejó un histórico récord regional en el lanzamiento de jabalina femenino. La colombiana Flor Ruiz se adjudicó la medalla de oro con una marca de 67.34 metros, superando su propia marca anterior de 63.40 metros.

Por su parte, el dominicano Yeral Núñez se impuso en los 400 metros vallas con un registro de 48.30 segundos. En otras disciplinas deportivas de conjunto, las selecciones de Colombia en fútbol femenino y República Dominicana en balonmano avanzaron a sus respectivas finales.